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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Постпредство Ирана при ООН назвало атаку на Израиль самообороной

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Наносимые Ираном удары по Израилю являются законным и оправданным актом самообороны от израильской агрессии, говорится в письме постпредства Ирана при ООН в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя Совбеза Ванессы Фрейзер, сообщают СМИ.

"Как ответственный член Организации Объединенных Наций, Исламская Республика Иран (ИРИ - ИФ) привержена целям и принципам, закрепленным в уставе Организации Объединенных Наций и международном праве, и подтверждает свою последовательную позицию о том, что она не стремится к эскалации или конфликту в регионе", - говорится в письме.

В нем говорится, что Иран предупреждал о защите своего народа и интересов от любых угроз, и нынешние атаки на Израиль являются ответом на израильскую "агрессию" против ИРИ.

Представительство Ирана осудило неспособность Совета безопасности осудить воздушный налет Израиля на консульство страны в Дамаске 1 апреля.

В то же время, как сообщают СМИ, посол Израиля в США Майкл Герцог заявил, что Иран должен быть привлечен к ответственности за нападение.

"Иран был самой дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке на протяжении десятилетий и несет ответственность за эскалацию насилия в регионе, начавшуюся 7 октября и продолжающуюся с тех пор. Он должен и обязан - понести ответственность", - сказал посол.

Ранее сообщалось, что Иран запустил по территории Израиля не менее 200 дронов и ракет, большинство из них сбиты.

Антониу Гутерриш ИРИ Израиль Иран ООН
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