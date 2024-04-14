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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Байден заявил Нетаньяху о безусловной поддержке Израиля

Президент сообщил о созыве совещания лидеров G7, чтобы выработать "дипломатический ответ"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонной беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху осудил иранские атаки и заверил, что США безусловно поддерживают Израиль, сообщил Белый дом.

"Я только что разговаривал с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую приверженность Америки безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал замечательную способность защищаться и отражать даже беспрецедентные нападения, посылая четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", - приводит Белый дом заявление Байдена.

Президент отметил, что по его указанию для поддержки обороны Израиля в течение прошлой недели американские военные перебросили в регион самолеты и эсминцы противоракетной обороны.

"Благодаря этим развертываниям и исключительному мастерству наших военнослужащих мы помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты", - сказал он.

Байден сообщил, что в воскресенье "соберет своих коллег -лидеров G7, чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана".

"Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами по всему региону. И мы будем поддерживать тесные контакты с лидерами Израиля", - подчеркнул глава Белого дома.

Он заявил, что пока не было зафиксировано нападений "на наши силы или объекты, мы будем сохранять бдительность в отношении всех угроз и без колебаний предпримем все необходимые действия для защиты наших людей".

Израильские военные информировали, что минувшей ночью Иран выпустил по израильской территории не менее 200 ракет и дронов, большинство из них были перехвачены силами ПВО. CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщает, что иранская атака на Израиль продолжалась около пяти часов.

Белый дом Джо Байден Израиль Иран
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