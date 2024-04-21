Блинкен доведет до Китая обеспокоенность США поставками в Россию товаров для ВПК

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Одним из вопросов, которые госсекретарь США Энтони Блинкен поднимет в ходе визита в Китай на следующей неделе, будет озабоченность Вашингтона поддержкой китайскими компаниями военно-промышленного комплекса России, сообщило агентство Bloomberg.

Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам на условиях анонимности, что "Блинкен расскажет о последствиях для европейской безопасности", а также "выступит с предупреждением о том, что Вашингтон и его союзники едины в своем неприятии роли Китая, хотя он и не перешел красную черту, предложив смертоносную помощь России в виде оружия или боеприпасов ", говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что Блинкен во время брифинга на Капри в пятницу заявил, что "когда речь заходит о российской оборонно-промышленной базе, основным вкладчиком в данный момент является Китай", поставляющий России станки, полупроводники и другие товары двойного назначения.

Министр финансов США Джанет Йеллен во время недавнего визита в Китай также предупредила, что китайские банки "столкнутся со значительными последствиями", включая американские санкции, в случае материальной поддержки действиям РФ на Украине, напоминает Bloomberg.

Блинкен, предположительно, коснется и других тем американо-китайских отношений, по которым "две сверхдержавы по-прежнему расходятся во мнениях".

Госсекретарь, "вероятно, подтвердит поддержку Тайваня" и призовет к сохранению мира в районе Тайванского пролива.

Темами обсуждений сторон также могут стать обещание президента США Джо Байдена повысить тарифы на экспорт стали и алюминия из Китая, усилия американского Конгресса, направленные на продажу китайской компанией ByteDance Ltd. приложения TikTok, расследование Вашингтона в отношении судостроительного сектора КНР, отмечается в сообщении.

Как сообщил госдепартамент США, Блинкен посетит Шанхай и Пекин 24-26 апреля.