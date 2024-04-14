Страны G7 готовы принять меры, если Иран продолжит атаки на Израиль

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Страны "группы семи" готовы принять новые меры в случае, если Иран и поддерживаемые им силы не прекратят атаки на Израиль, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении лидеров G7.

"Мы продолжим работать над стабилизацией ситуации и над тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации. В этом направлении мы требуем, чтобы Иран и его доверенные лица прекратили атаки. Мы готовы принять меры сейчас и ответить на дальнейшие дестабилизирующие действия", - указано в заявлении.

В нем также отмечается, что Иран своими действиями может спровоцировать "неконтролируемую эскалацию в регионе".

Кроме того, согласно их заявлению, страны G7 намерены усилить сотрудничество, чтобы "положить конец кризису в секторе Газа, в том числе работая для достижения незамедлительного и существенного прекращения огня и освобождения всех удерживаемых ХАМАС заложников", а также для доставки гумпомощи палестинцам.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. А глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что силы США перехватили десятки ракет и беспилотников, летевших в направлении Израиля из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.