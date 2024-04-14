Израиль при отражении иранских атак сотрудничал с США, Великобританией и Францией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Израиль тесно сотрудничает с США, Великобританией и Францией, атаки Ирана по израильской территории в ночь на воскресенье отражались в сотрудничестве с ними, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Это партнерство всегда было тесным, но сегодня вечером оно проявилось необычным образом", - сказал Хагари.

Ранее сообщалось, что Иран нанес по Израилю многочисленные воздушные удары в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО.