Внеочередной саммит ЕС обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что главы государств и правительств стран ЕС обсудят ситуацию на Ближнем Востоке в ходе внеочередного саммита Евросоюза 17-18 апреля.

"Ситуация на Ближнем Востоке, включая Ливан, будет обсуждаться на Европейском совете на следующей неделе", - написал он в воскресенье в сети X.

Мишель сделал это заявление после видеоконференции лидеров "большой семерки", организованной председательствующей в G7 Италией в связи с ударами Ирана по Израилю.

Он сообщил, что участники совещания "единогласно осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль".

"Все стороны должны проявлять сдержанность. Мы продолжим все наши усилия по деэскалации", - заявил глава Евросовета.

При этом Мишель подчеркнул важность скорейшего завершения кризиса в секторе Газа, в частности посредством немедленного прекращения огня.

Иран в ночь на 14 апреля нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками, заявив, что это ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.