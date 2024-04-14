Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Внеочередной саммит ЕС обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что главы государств и правительств стран ЕС обсудят ситуацию на Ближнем Востоке в ходе внеочередного саммита Евросоюза 17-18 апреля.

"Ситуация на Ближнем Востоке, включая Ливан, будет обсуждаться на Европейском совете на следующей неделе", - написал он в воскресенье в сети X.

Мишель сделал это заявление после видеоконференции лидеров "большой семерки", организованной председательствующей в G7 Италией в связи с ударами Ирана по Израилю.

Он сообщил, что участники совещания "единогласно осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль".

"Все стороны должны проявлять сдержанность. Мы продолжим все наши усилия по деэскалации", - заявил глава Евросовета.

При этом Мишель подчеркнул важность скорейшего завершения кризиса в секторе Газа, в частности посредством немедленного прекращения огня.

Иран в ночь на 14 апреля нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками, заявив, что это ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, были перехвачены израильскими средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь назвал операцию успешной.

Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Кирби заявил, что США не желают усиления конфликта с Ираном

МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции, ФРГ из-за политики этих стран в регионе

Аэропорты Тегерана и других городов Ирана приостановили прием рейсов до понедельника

Аэропорты Тегерана и других городов Ирана приостановили прием рейсов до понедельника

Президент Ирана предостерег от дальнейших попыток угрожать иранским интересам

Президент Ирана предостерег от дальнейших попыток угрожать иранским интересам

Глава Генштаба ВС Ирана заявил об успешности удара по Израилю

Глава Генштаба ВС Ирана заявил об успешности удара по Израилю

Израиль при отражении иранских атак сотрудничал с США, Великобританией и Францией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 апреля

Постпредство Ирана при ООН назвало атаку на Израиль самообороной

В Израиле заявили о перехвате почти всех выпущенных Ираном ракет и беспилотников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });