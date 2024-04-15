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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Депутат ударил в парламенте Грузии докладчика по законопроекту об иноагентах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Заседание юридического комитета парламента Грузии в понедельник, на котором депутаты обсуждали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", было прервано из-за нападения оппозиционного депутата Алеко Элисашвили на докладчика, лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

Оппозиционер прорвался к трибуне и ударил кулаком в лицо докладчика. Приставам удалось вывести Элисашвили из зала. Заседание комитета, а также телетрансляция из парламента из-за инцидента были прерваны.

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Позже уже за пределами здания парламента Элисашвили заявил журналистам, что не смог стерпеть "оправдания русского законопроекта" депутатами от правящей партии "Грузинская мечта". "Эти так называемые депутаты пытаются втащить в Грузию российский закон об иноагентах. Они (представители парламентского большинства - ИФ) понимают только силу кулака", - сказал Элисашвили в толпе противников законопроекта, которая встретила его слова бурными аплодисментами.

После инцидента заседание комитета продолжилось. Мдинарадзе сообщил депутатам, что нападение было заранее спланировано, чтобы сорвать заседание комитета.

Грузия
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