Депутат ударил в парламенте Грузии докладчика по законопроекту об иноагентах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Заседание юридического комитета парламента Грузии в понедельник, на котором депутаты обсуждали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", было прервано из-за нападения оппозиционного депутата Алеко Элисашвили на докладчика, лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

Оппозиционер прорвался к трибуне и ударил кулаком в лицо докладчика. Приставам удалось вывести Элисашвили из зала. Заседание комитета, а также телетрансляция из парламента из-за инцидента были прерваны.

Позже уже за пределами здания парламента Элисашвили заявил журналистам, что не смог стерпеть "оправдания русского законопроекта" депутатами от правящей партии "Грузинская мечта". "Эти так называемые депутаты пытаются втащить в Грузию российский закон об иноагентах. Они (представители парламентского большинства - ИФ) понимают только силу кулака", - сказал Элисашвили в толпе противников законопроекта, которая встретила его слова бурными аплодисментами.

После инцидента заседание комитета продолжилось. Мдинарадзе сообщил депутатам, что нападение было заранее спланировано, чтобы сорвать заседание комитета.