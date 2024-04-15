Белый дом призвал Палату представителей принять одобренный Сенатом закон о помощи Украине и Израилю

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В администрации США после иранского удара по израильской территории призывают Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю и Украине, одобренный ранее Сенатом, а не заниматься разработкой собственного варианта, заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Самый лучший и быстрый способ поддержать наших союзников и партнеров - это чтобы Палата представителей приняла именно двухпартиный законопроект о помощи, который ранее приняли в сенате", - сказал в понедельник советник Белого дома Джон Кирби журналистам на брифинге в Белом доме. Он отвечал на вопросы журналистов по поводу того, изменилась ли позиция Белого дома по этой теме после иранских ударов по Израилю.

Кирби отметил, что президент США Джо Байден на днях провел разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и другими лидерами Конгресса и донес до них эту точку зрения.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с четырьмя лидерами Конгресса, в ходе которого подчеркнул "настоятельную необходимость" принятия палатой представителей законопроекта о помощи Израилю и Украине. Байден беседовал с лидерами демократического большинства в сенате Чаком Шумером и республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом, спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном и лидером демократов в палате Хакимом Джеффрисом.

В феврале сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Однако республиканцы в палате представителей выступают за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер палаты отказался рассматривать одобренный сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.

В марте стало известно о намерении Джонсона разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он представит его в течение апреля.