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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Спикер Палаты представителей США раскритиковал желающих его отставки республиканцев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает абсурдной идею о том, что его однопартийцы-республиканцы проголосуют за его отставку. Он заявил об этом на пресс-конференции, его слова приводит The Hill.

"По моему мнению, идея о том, что кто-то поддержит запрос об освобождении меня от занимаемой должности, просто за то, что я делаю свою работу, абсурдна. Это не помогает нашему делу, не помогает нашей стране и не помогает республиканцам в палате продвигать нашу программу", - cказал но.

Попытки сместить его с поста его не беспокоят, он намерен продолжать работу и по своей инициативе в отставку не собира6ется.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин передала запрос на рассмотрение вопроса об отставке спикера в марте. 16 апреля еще один республиканец, член Палаты представителей Томас Мэсси заявил, что станет соавтором резолюции об отставке спикера. Он стал первым законодателем, публично присоединившимся к инициативе Грин.

Мэсси и Грин недовольны, в частности, тем, как Джонсон работает над запросами о дополнительном финансировании Украины и Израиля. В частности, он в итоге не стал увязывать одобрение этих запросов Белого дома с масштабной миграционной реформой, хотя изначально обещал сделать это.

Ранее Джонсон заявил, что намерен на этой неделе внести на рассмотрение в конгресс отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю.

Грин, которая считается близким соратником экс-президента США Дональда Трампа, ранее в 2024 году предупреждала, что будет добиваться отставки Джонсона, если он будет продвигать проект финансирования помощи Украине. Она также обвиняла Джонсона в том, что он, по ее мнению, уступил "слишком много" президенту США Джо Байдену и демократам во время переговоров по проекту финансирования правительственных учреждений.

У республиканцев - лишь незначительное большинство в Палате представителей, и поэтому даже если инициативу Грин поддержит незначительное число конгрессменов от этой партии, это способно создать существенные проблемы для Джонсона, отмечают журналисты.

США Украина Майк Джонсон Республиканская партия Томас Мэсси Палата представителей Марджори Тейлор Грин
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