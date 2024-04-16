Спикер Палаты представителей США раскритиковал желающих его отставки республиканцев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает абсурдной идею о том, что его однопартийцы-республиканцы проголосуют за его отставку. Он заявил об этом на пресс-конференции, его слова приводит The Hill.

"По моему мнению, идея о том, что кто-то поддержит запрос об освобождении меня от занимаемой должности, просто за то, что я делаю свою работу, абсурдна. Это не помогает нашему делу, не помогает нашей стране и не помогает республиканцам в палате продвигать нашу программу", - cказал но.

Попытки сместить его с поста его не беспокоят, он намерен продолжать работу и по своей инициативе в отставку не собира6ется.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин передала запрос на рассмотрение вопроса об отставке спикера в марте. 16 апреля еще один республиканец, член Палаты представителей Томас Мэсси заявил, что станет соавтором резолюции об отставке спикера. Он стал первым законодателем, публично присоединившимся к инициативе Грин.

Мэсси и Грин недовольны, в частности, тем, как Джонсон работает над запросами о дополнительном финансировании Украины и Израиля. В частности, он в итоге не стал увязывать одобрение этих запросов Белого дома с масштабной миграционной реформой, хотя изначально обещал сделать это.

Ранее Джонсон заявил, что намерен на этой неделе внести на рассмотрение в конгресс отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю.

Грин, которая считается близким соратником экс-президента США Дональда Трампа, ранее в 2024 году предупреждала, что будет добиваться отставки Джонсона, если он будет продвигать проект финансирования помощи Украине. Она также обвиняла Джонсона в том, что он, по ее мнению, уступил "слишком много" президенту США Джо Байдену и демократам во время переговоров по проекту финансирования правительственных учреждений.

У республиканцев - лишь незначительное большинство в Палате представителей, и поэтому даже если инициативу Грин поддержит незначительное число конгрессменов от этой партии, это способно создать существенные проблемы для Джонсона, отмечают журналисты.