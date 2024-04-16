Зурабишвили обратилась к Макрону и Мишелю с просьбой обсудить последние события в Грузии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступающая против принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", во вторник обратилась к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть на заседании Евросовета в среду вопрос последних событий в Грузии, сообщили журналистам в администрации президента Грузии.

Ранее во вторник Зурабишвили назвала провокацией планы властей Грузии принять закон "О прозрачности иностранного влияния". Она также поддержала участников организованной оппозицией акции протеста перед зданием парламента.

Ранее во вторник глава Евросовета написал в социальных сетях, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" может отдалить, а не приблизить вступление Грузии в Евросоюз.

"Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Грузии статус кандидата. Позвольте мне внести ясность: проект закона "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует стремлению Грузии вступить в ЕС и траектории ее принятия в Союз, лишь отдалит Грузию от ЕС, а не приблизит", - написал Мишель.