В Госдепартаменте обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США обеспокоена тем, что парламент Грузии рассматривает законопроект "О прозрачности иностранного влияния", заявил на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что, если этот законопроект будет принят, он может навредить СМИ, организациям, защищающим гражданское общество (...)", - сказал он.

"Призываем правительство Грузии обратить внимание на предупреждение ЕС о том, что этот законопроект противоречит нормам и ценностям Евросоюза. И поэтому этот законопроект совершенно точно отрицательно повлияет на путь Грузии в ЕС", - добавил Патель.

Парламент Грузии принял этот законопроект в первом чтении, депутаты от оппозиции в голосовании не участвовали.

Повторное внесение законопроекта в парламент и его рассмотрение уже критиковали в руководстве Евросоюза и НАТО. Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказывалась против этого законопроекта, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который эту инициативу поддерживает, назвал Зурабишвили агентом иностранного влияния.