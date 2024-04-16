В Тбилиси у парламента начались столкновения протестующих и полиции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Тбилиси у здания парламента несколько участников митинга протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" забросали сотрудников МВД тяжелыми предметами, предположительно камнями, полиция начала задержания.

Грузинские СМИ показали кадры, на которых у полицейского по лицу течет кровь. Полиция привела в готовность водомет, перед зданием парламента был мобилизован спецназ МВД.

Полиция и спецназ задерживают протестующих, передает корреспондент "Интерфакса". Задержания начались после того, как между полицейскими и протестующими произошла стычка, в результате которой, предположительно, пострадал минимум один сотрудник МВД.

Кроме того, в эти минуты полицейский спецназ оттесняет протестующих с прилегающих к зданию парламента боковых улиц. Участники акции отступают на проспект Руставели, где проходит основная акция.

Акции против принятия аналога закона об иноагентах инициирует грузинская оппозиция. Протестующие приходили к парламенту и 15 апреля вечером.