В Праге заявили, что инициатива Чехии позволила собрать 500 тыс. снарядов для Киева

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Чехии Петр Фиала заявил в ходе визита в США, что чешская инициатива по закупкам снарядов для Украины дала возможность накопить 500 тыс. единиц боеприпасов.

"Согласно тексту речи Фиалы с правительственного сайта, план, в котором Чехия выступает посредником при закупке снарядов за пределами ЕС, позволил обеспечить доставку 500 тыс. единиц", - сообщает Bloomberg.

"Мы верим, что за тем последуют и другие поставки. Нет причин для того, чтобы мы не смогли доставить еще 1 млн снарядов в последующие 12 месяцев", - также заявлял премьер.

Он добавил, что к инициативе присоединились примерно 20 государств, включая ФРГ, Нидерланды, Канаду и Польшу.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел уверял, что Прага имеет данные о возможности снабдить Киев 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, причем в течение нескольких недель. Однако, уточнил он, эти поставки нужно профинансировать. При этом президент не назвал возможных поставщиков.