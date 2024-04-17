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В ЕС назвали тревожным рассмотрение в Грузии законопроекта об иноагентах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и член Еврокомиссии по политике соседства и расширению союза Оливер Варгейи заявили, что грузинский закон "О прозрачности иностранного влияния" не соответствует основным нормам и ценностям ЕС.

"Сегодня парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и несмотря на массовые протесты. Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС", - говорится в совместном заявлении еврочиновников.

По их словам, "в Грузии существует активное гражданское общество, которое способствует успешному продвижению страны к членству в ЕС".

Как считают в Брюсселе, "предлагаемый закон ограничит возможности гражданского общества и средств массовой информации свободно действовать, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо подвергать остракизму организации, которые приносят пользу гражданам Грузии".

ЕС призвал Тбилиси воздержаться от принятия законов, могущих "поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, который поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан".

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

Заседание парламента прерывалось из-за действий депутатов от оппозиции, пытавшихся выкриками и стуком сорвать выступления коллег из правящей партии "Грузинская мечта". Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал парламентских приставов вывести из зала заседаний нескольких оппозиционеров, после чего в знак протеста за ними ушли почти все депутаты от оппозиции.

Параллельно с заседанием у здания парламента проходила акция оппозиции. Вечером в среду на площади перед парламентом вновь, как и в предыдущие дни, состоится митинг протеста против принятия этого законопроекта..

Грузинская мечта Евросоюз Жозеп Боррель Тбилиси Грузия Оливер Варгейи
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