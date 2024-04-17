Страны СНГ проведут во второй половине года совместные учения по ПВО

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Страны СНГ до конца 2024 года проведут совместные командно-штабные учения объединенной системы ПВО "Региональная безопасность-2024" пройдут до конца текущего года, сообщил зампредседателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ, замглавкома ВКС России по вооружению Юрий Грехов.

"Во второй половине 2024 года планируется проведение двух мероприятий. Первое - очередное заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ. Второе - совместное командно-штабное учение объединенной системы ПВО государств-участников СНГ "Региональная безопасность- 2024", - сказал Грехов.

По его словам, в ходе КШУ будут отработаны вопросы взаимодействия при подготовке и ведении боевых действий в составе группировок авиации и войск ПВО, входящих в единую региональную систему ПВО России и Белоруссии. Также планируется усовершенствовать боевой состав войск единой региональной системы ПВО России и Белоруссии в интересах дальнейшего развития объединенной системы ПВО стран СНГ.