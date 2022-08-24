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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

Шойгу предложил повысить эффективность потенциала ШОС по военной линии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу предложил нарастить боевой потенциал Шанхайской организации сотрудничества, в частности, по линии механизмов обмена информацией в сфере военной безопасности. Он заявил об этом на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Узбекистане.

"Повышать эффективность потенциала ШОС по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран", - перечислил глава Минобороны.

Такими направлениями, по его словам, могли бы стать, в частности, "борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность".

Он заявил также о необходимости совершенствовать подготовку войск и практику проведения совместных учений. Еще среди ключевых задач он назвал развитие в рамках ШОС механизма обмена информацией в сфере военной безопасности.

"Для создания правовой основы такого сотрудничества нами разработан проект Соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и её защите. В ближайшее время направим его вам на рассмотрение", - сказал Шойгу.

По его оценке, "сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки".

"В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьезные вызовы, - отметил он. - Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация".

"В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис", - продолжил Шойгу.

По словам российского министра, на фоне турбулентной международной обстановки "неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права".

"Поэтому, - подчеркнул он, - важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности".

Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания, сказал министр обороны России.

Глава Минобороны России предложил провести в декабре 2022 года в Москве встречу министров обороны государств - членов ШОС, участников СНГ, а также других дружественных стран для обсуждения проблем коалиционной безопасности.

Сергей Шойгу Минобороны ШОС Узбекистан СНГ США Запад
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