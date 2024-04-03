Япония отменила предупреждение о цунами после землетрясения вблизи Тайваня

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Метеорологическое агентство Японии отменило предупреждение о цунами, распространенное на островах Мияко, Яэяма, Окинава, сообщают местные СМИ.

Власти призывают людей соблюдать осторожность, поскольку уровень прилива может измениться.

Ранее произошедшее в среду у берегов Тайваня землетрясение магнитудой 7,7 баллов вызвало небольшое цунами у близлежащих японских островов на юго-западе страны, оно достигло островов Йонагуни, Исигаки и Мияко в префектуре Окинава, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Официальные лица сообщают, что в среду в 9:18 утра (3:18 по Москве) на острове Йонагуни наблюдалось 30-сантиметровое цунами.

Цунами высотой 20 см также достигло острова Исигаки в 9:52 (3:52 по Москве) и острова Мияко в 10:08 (4:08 по Москве).

При этом агентство предупредило о возможности более крупного цунами высотой до 1 метра.

Первоначально агентство прогнозировало цунами высотой до 3 метров.

Полеты в аэропорту Наха на острове Окинава были приостановлены после объявления предупреждения о цунами, и пассажирам было рекомендовано подняться на более высокие этажи здания терминала. Позднее все рейсы в аэропорту Наха были возобновлены.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Есимасы Хаяси, сообщений о жертвах или разрушениях в Японии после землетрясения на Тайване не поступало.

Тем не менее, он отметил, что вторая и третья волны, вызванные землетрясением, как ожидается, будут сильнее.

Хаяси посоветовал людям в пострадавших районах оставаться на возвышенностях.

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, в свою очередь, сообщил, что афтершоки магнитудой больше 5 зафиксированы на Тайване.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 04:40 мск землетрясения находился в 14 км южнее города Мяоли.

Кроме того, в 03:12 по Москве был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7 с эпицентром в акватории Филиппинского моря в 38 км восточнее города Хуалянь.

По интенсивности афтершоки оцениваются, соответственно, как "очень сильный" и "интенсивный".

По данным филиала, первый толчок имел магнитуду 7,1.

По сообщениям СМИ Тайваня, землетрясение вызвало оползни, а также обрушение некоторых зданий в тайваньском уезде Хуалянь.