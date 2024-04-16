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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Израиль при выработке ответа Ирану учтет безопасность соседних арабских стран

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Израильский ответ на удар Ирана не будет нести никакой угрозы арабским странам в регионе, сообщил во вторник израильский общественный вещатель KAN.

"По некоторым данным, Израиль направил послания в арабские страны Ближнего Востока, проинформировав их, что не станет отвечать Ирану таким образом, чтобы они оказались под угрозой", - цитирует сообщение KAN газета The Jerusalem Post.

В миреВ США считают, что ответ Израиля на иранские удары будет ограниченнымЧитать подробнее

"Этот шаг предпринят на фоне беспокойства в странах Запада и на Ближнем Востоке относительно того, какими могут быть ответные действия Израиля", - отмечает издание.

Газета напоминает, что Иордания, наравне с Великобританией, США и Францией оказала поддержку Израилю. Иорданские ВВС и системы ПВО сбивали иранские цели в воздушном пространстве Иордании. О перехватах иранских целей сообщила и Саудовская Аравия.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В Армии обороны Израиля сообщили, что в сторону Израиля было выпущено около 350 дронов и ракет. Большинство из них были перехвачены вне воздушного пространства страны силами Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

Израиль Иордания Иран Саудовская Аравия
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