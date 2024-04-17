Макрон назвал долгом Евросоюза расширение санкций против Ирана

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - После ударов Ирана по Израилю расширение санкций против Тегерана стало долгом Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Брюсселе перед внеочередным саммитом ЕС.

"Мы выступаем за введение санкций, которые также могут быть направлены против всех тех, кто помогает производить ракеты и дроны, использовавшиеся во время атаки в ночь на воскресенье", - сказал он.

"Наш долг - расширить эти санкции", - подчеркнул французский президент, отметив, что выступал за такое решение во время видеоконференции лидеров G7, созванной в воскресенье после иранской атаки.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний налет на иранское консульство в Дамаске.