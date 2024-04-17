Глава Европарламента призвала страны ЕС ускорить поставку средств ПВО Украине

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе в среду заявила о необходимости ускорить и интенсифицировать военную помощь Украине, включая средства ПВО.

"Мы уже оказали Украине мощную политическую, дипломатическую, гуманитарную, экономическую и военную поддержку. Наша поддержка Украины не может поколебаться. Нам необходимо ускорить и интенсифицировать поставки необходимого ей оснащения, включая то, что касается ПВО. Мы не можем сдаваться", - сказала Метсола в речи перед лидерами стран Евросоюза.

Главы государств ЕС на внеочередном двухдневном Европейском совете обсуждают в среду ситуацию на Украине.