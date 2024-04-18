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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Южная Корея предоставит $200 млн гуманитарной помощи Украине в этом году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея выделит Украине в этом году гуманитарную помощь в размере $200 млн в рамках обещанного пакета помощи на сумму $2,3 млрд, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство финансов.

Согласно ему, правительство Южной Кореи планирует выделить первоначальные $200 млн в этом году в виде гуманитарной помощи для удовлетворения чрезвычайных потребностей Украины, а оставшиеся $2,1 млрд с 2025 года будут предоставлены в виде долгосрочных займов под низкие проценты через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF).

Отмечается, что Южная Корея также пожертвует по $50 млн Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития на их проекты по оказанию помощи Украине.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал предоставить Украине дополнительную помощь в размере $2,3 млрд во время саммита G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года.

Южная Корея Юн Сок Ель Украина
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