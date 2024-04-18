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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Лидеры ЕС заявили о необходимости обеспечить ПВО Украины

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе высказались за обеспечение ПВО Украины и активизацию поставок Киеву боеприпасов и ракет.

"Европейский совет подчеркивает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины, а также ускорить и активизировать доставку всего необходимого военного оснащения, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты", - говорится в заключениях первого дня работы Европейского совета, обнародованных в ночь на четверг.

Саммит также призвал Совет Евросоюза по иностранным делам и страны ЕС "обеспечить необходимые последующие меры".

В документе отмечается, что "военная поддержка будет оказываться при полном соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов".

Европейский совет Евросоюз Украина Брюссель
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