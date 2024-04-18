За прошедшую ночь силы ПВО отразили атаки на Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Противовоздушная оборона пресекла попытки атаковать три субъекта РФ с помощью оперативно-тактические ракет, реактивных снарядов, БПЛА и малоразмерных воздушных шаров, сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты, девятнадцать реактивных снарядов, шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, перехвачен один БПЛА и уничтожены три малоразмерных воздушных шара над территорией Воронежской области", - сообщили в ведомстве.