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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

КПП на белорусско-литовской границе возобновил работу после пожара

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - На границе Литвы и Белоруссии возобновил работу КПП "Мядининкай" с литовской стороны, который прерывал работу ранним утром 18 апреля из-за пожара.

Движение легкового транспорта в Литву возобновлено во второй половине дня четверга, сообщил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы республики Гедрюс Мишутис.

"С этого момента все транспортные средства и лица проверяются и пропускаются на пограничном контрольно-пропускном пункте "Мядининкай" в обычном порядке", - сказал он.

Движение грузовых автомобилей и автобусов в Литву возобновилось еще в первой половине дня.

Литва в начале марта закрыла погранпереходы "Лаворишкес" и "Райгардас", а летом прошлого года еще два пограничных перехода - "Шумскас" и "Тверячюс". На данный момент на границе с Белоруссией работают только пункты "Мядининкай" и "Шальчининкай".

Литва Белоруссия Мядининкай Гедрюс Мишутис
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