Генсек ООН видит риск полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ближний Восток оказался под угрозой полномасштабного регионального конфликта, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Всего одна ошибка, один неверный расчет, одно недопонимание могут привести к полномасштабному региональному конфликту", - сказал он на заседании СБ ООН.

По оценке Гутерриша, "в последние дни наблюдается эскалация, как на словах, так и на деле".

Он вновь призвал заинтересованные стороны "отойти от края пропасти".

Гутерриш раскритиковал как недавние удары Ирана по Израилю, так и предшествовавший им израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Также генсек ООН призвал остановить боевые действия в Газе.