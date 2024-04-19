Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Израиль

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - МИД Австралии в пятницу рекомендовал гражданам страны по возможности покинуть Израиль и палестинские территории после поступления сообщений об израильском ударе по Ирану.

В сообщении австралийского МИД отмечается, что "существует серьезная угроза ответных действий военного характера и террористических атак в отношении Израиля и против израильских интересов в регионе".

"Ситуация может ухудшиться быстро", - говорится в уведомлении.

Тем австралийцам, которые только собираются в Израиль, рекомендовано пересмотреть планы.

В частности, в МИД Австралии не исключают, что осложнившаяся ситуация может привести к закрытию воздушного пространства, а также к перебоям в работе международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле.

Ранее Канберра распространила предупреждение гражданам Австралии отказаться от поездок в Иран. Такие же предостережения действуют в отношении Ирака, Сирии, Йемена и Ливана.

Также сообщалось, что посольство США в Израиле рекомендовало гражданам страны воздержаться от выездов за пределы городов, в которых находятся американские дипломатические и консульские учреждения.

"Из соображений безопасности после поступления сообщений об ответе Израиля на удары Ирана сотрудникам американских госструктур и членам их семей до уведомления следует ограничить выезды по личным причинам из района агломерации Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы", - говорилось в сообщении, размещенном в пятницу на сайте посольства США в Израиле.

В ночь на пятницу стало известно, что израильтяне нанесли удары по району иранского города Исфахан после того, как в ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ударили беспилотниками и ракетами по Израилю. Это стало ответом Тегерана на обстрел иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.

Австралия Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль подтвердил нанесение удара по Ирану

Цены на нефть растут после удара Израиля по Ирану

Цены на нефть растут после удара Израиля по Ирану

Что случилось этой ночью: пятница, 19 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

Целью израильского удара была военная база в центре Ирана

Обострение палестино-израильского конфликта

Ядерные объекты Ирана не были целями Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заранее уведомил США об ударе по Ирану

Обострение палестино-израильского конфликта

Иранский Исфахан атаковали беспилотники

Обострение палестино-израильского конфликта

Телевидение Ирана сообщает об ударе по аэропорту Исфахана

В Палате представителей могут инициировать голосование по отстранению спикера

В Палате представителей могут инициировать голосование по отстранению спикера
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });