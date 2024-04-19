Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Израиль

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - МИД Австралии в пятницу рекомендовал гражданам страны по возможности покинуть Израиль и палестинские территории после поступления сообщений об израильском ударе по Ирану.

В сообщении австралийского МИД отмечается, что "существует серьезная угроза ответных действий военного характера и террористических атак в отношении Израиля и против израильских интересов в регионе".

"Ситуация может ухудшиться быстро", - говорится в уведомлении.

Тем австралийцам, которые только собираются в Израиль, рекомендовано пересмотреть планы.

В частности, в МИД Австралии не исключают, что осложнившаяся ситуация может привести к закрытию воздушного пространства, а также к перебоям в работе международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле.

Ранее Канберра распространила предупреждение гражданам Австралии отказаться от поездок в Иран. Такие же предостережения действуют в отношении Ирака, Сирии, Йемена и Ливана.

Также сообщалось, что посольство США в Израиле рекомендовало гражданам страны воздержаться от выездов за пределы городов, в которых находятся американские дипломатические и консульские учреждения.

"Из соображений безопасности после поступления сообщений об ответе Израиля на удары Ирана сотрудникам американских госструктур и членам их семей до уведомления следует ограничить выезды по личным причинам из района агломерации Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы", - говорилось в сообщении, размещенном в пятницу на сайте посольства США в Израиле.

В ночь на пятницу стало известно, что израильтяне нанесли удары по району иранского города Исфахан после того, как в ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ударили беспилотниками и ракетами по Израилю. Это стало ответом Тегерана на обстрел иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.