Саакашвили намерен возглавить правление учрежденной им партии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил свою партию "Единое национальное движение" создать правление и назначить его на пост председателя этого органа. Просьбу он изложил в соцсети.

"Я прошу партию "Единое национальное движение" в ближайшие дни создать правление партии и рассмотреть мою кандидатуру на пост председателя правления", - написал он.

Саакашвили два года отбывает в Грузии тюремное наказание, в последнее время он находится в частной клинике "Вивамед" в Тбилиси. По его словам, несмотря на изоляцию, он готов к активной политической борьбе.

Он также сообщил, что полностью согласен с противниками рассматриваемого в парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и, как и они, считает этот законопроект "российским".

"Сейчас очень важный момент, в ближайшие дни мы должны сломать политический хребет российского режима в Грузии", - написал Саакашвили.

При этом он посоветовал оппозиционным силам в Грузии объединиться и единым партийным списком принять участие в предстоящих в октябре парламентских выборах. Саакашвили считает, что в случае такого объединения оппозиции, она может победить на выборах, набрав 70% голосов избирателей.

Саакашвили призвал своих сторонников добиться до выборов кадровых изменений в избирательной администрации ЦИК.

"Мы должны добиться изменений в избирательной администрации и ее укомплектования реальными, надежными людьми", - написал экс-президент.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.