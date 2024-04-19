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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

CNN сообщил, что израильский удар не нанес серьезного ущерба базе в Иране

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Спутниковые снимки территории, на которой расположена иранская авиабаза в Исфахане, не показали существенных повреждений после израильского удара, сообщает на своем сайте CNN.

Телеканал проанализировал спутниковые снимки компании Umbra Space, которые были сделаны утром в пятницу по иранскому времени. Судя по этим снимкам, на земле нет больших кратеров от взрывов и видимых поврежденных зданий также нет.

В ночь на пятницу возле иранских городов Исфахан и Тебриз были слышны звуки взрывов, системы ПВО работали по неопознанным воздушным целям. Поступали сообщения о налете беспилотников на провинцию Исфахан.

Газета The Washington Post со ссылкой на израильского представителя сообщала, что израильские военные в пятницу нанесли авиаудар по территории Ирана. По его словам, это был ответ на обстрел Израиля иранскими ракетами и беспилотниками.

Издание отмечало, что пока неясно, какой ущерб нанес этот израильский удар по Ирану. Представитель лишь указал, что его цель состояла в том, чтобы донести до Тегерана, что Израиль имеет возможность нанести удар по целям в Иране.

В ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ударили беспилотниками и ракетами по Израилю в ответ на израильский обстрел иранского консульства в Дамаске, жертвами которого стали несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.

Израиль Иран Исфахан
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