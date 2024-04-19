ABC сообщил о ночном ударе Израиля по радару ПВО у ядерного объекта в Иране

В Тегеране заявили, что израильский удар не нанес серьезный ущерб Ирану

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ABC News со ссылкой на американское официальное лицо сообщает, что израильские истребители во время ночной атаки запустили три ракеты по радару ПВО недалеко от Исфахана, который является важным компонентом системы защиты ядерного объекта в Натанзе. Истребители находились вне территории Ирана.

Между тем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что израильский удар по Ирану в ночь на пятницу не привел к жертвам или серьезному ущербу.

"Их сбитые мини-беспилотники не нанесли никакого ущерба и не привели к пострадавшим (и жертвам)", - приводят в пятницу слова министра иранские СМИ.

В ночь на пятницу возле иранских городов Исфахан и Тебриз были слышны звуки взрывов, системы ПВО работали по неопознанным воздушным целям. Поступали сообщения о налете беспилотников на провинцию Исфахан.

Также продолжаются боевые действия в секторе Газа. The Times of Israel сообщает, что в пятницу ХАМАС запустил несколько ракет по югу Израиля, из-за чего в городе Сдерот сработали сирены воздушной тревоги. Тем не менее, в результате атаки никто не пострадал.

Между тем органы здравоохранения в секторе Газа утверждают, что число погибших в анклаве с 7 октября превысило 34 тыс. человек. Еще около 76,8 тыс. человек получили ранения.

Стычки продолжились и на северной границе Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по объектам инфраструктуры группировки "Хезболла" на юге Ливана. До этого из Ливана было запущено три снаряда в район населенного пункта Йифтах, в результате атаки никто не пострадал. В ответ израильские военные обстреляли места запуска.

ЦАХАЛ продолжил деятельность и на западном берегу реки Иордан. Палестинские СМИ сообщают, что высокопоставленный член группировки "Палестинский исламский джихад" Мухаммед Джабер был ликвидирован во время ночного рейда недалеко от города Тулькарм.

Более того, во время рейда погибли несколько палестинских стрелков и четверо израильских военных получили ранения. Также были задержаны несколько разыскиваемых палестинцев и обнаружены взрывные устройства.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.