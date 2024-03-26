Россия намерена защищать свои активы в ЕС, которые Брюссель хочет передать Киеву

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия не оставит без реакции планируемое европейцами решение отдать замороженные российские активы Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим", - сказал Песков в интервью сайту aif.ru.

При этом, отметил пресс-секретарь главы государства, европейцы сами будут разрушать свою инвестиционную привлекательность, основы коммерческого права - устои своей экономики.

"Потому что частная собственность или право государства на свои авуары - это святое, это нельзя трогать. И вот если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий", - сказал он, добавив: "Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят".