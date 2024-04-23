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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:28

КНДР провела первые тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пхеньян в понедельник провел первые комплексные тактические учения с участием батарей сверхкрупных реактивных орудий 600-мм калибра по нанесению условного ядерного контрудара, сообщило во вторник Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что такие орудия "будут играть важную роль в практическом укреплении способности ядерных вооруженных сил государства к нанесению быстрого контрудара и наращивании сил сдерживания войны".

В ходе учений, на которых присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, проводилась "стрельбы снарядами сверхкрупного реактивного орудия с имитированной ядерной боеголовкой".

Орудия "точно поразили цель-остров на расстоянии 352 км".

Согласно ЦТАК, основная цель учений - "демонстрация надежности и превосходства, мощи и разных средств (северокорейских - ИФ) ядерных вооруженных сил, количественное и качественное укрепление ядерных вооруженных сил".

ЦТАК на фоне проходящих сейчас очередных учений в Южной Корее обращает внимание, что северокорейские учения "прошли в период, когда конфронтационные военные действия врагов носят как никогда провокационный и агрессивный характер, поэтому стали однозначным сигналом предупреждения".

Ким Чен Ын, как передает агентство, отметил, что "нынешние учения послужили важным моментом в последовательной подготовке (...) ядерных вооруженных сил к срочному и точному выполнению важной миссии сдерживания войны и завоевания инициативы в любое время, в любой ситуации".

Ким Чен Ын КНДР
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