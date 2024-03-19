Лидер КНДР лично руководил учебными стрельбами РСЗО сверхбольшого калибра

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын руководил учебными стрельбами с использованием сверхбольших реактивных систем залпового огня, сообщает ЦТАК.

"Генеральный секретарь ТПК (Трудовой партии Кореи - ИФ), председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 18 марта лично руководил учебными залповыми стрельбами огневого подразделения при соответствующей части", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что целью учебных стрельб было "подтверждение мощи и боевых возможностей систем вооружений".

Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын осмотрел огневые позиции, где ознакомился с автоматической системой управления огнем, узнал время боевого развертывания, тактические данные, а также наблюдал за движениями артиллеристов во время огневой службы.

После этого северокорейский лидер приказал провести стрельбу.

Уточняется, что Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение тем, что артиллеристы проявили высокую маневренность, точную и мощную ударную силу в выполнении неожиданного боевого задания".

Как сообщает ЦТАК, после залпового огня было проведено имитационное испытание взрыва с помощью снаряда сверхкрупного реактивного орудия в воздухе на определенной высоте над целью.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил твердую волю полностью искоренить саму возможность вооруженного столкновения и войны, надежно защитить мир, стабильность и суверенитет нашего государства", - отмечает агентство.

Он призвал сделать так, чтобы ударные средства, находящиеся на вооружении армии КНДР, постоянно были "в совершенной готовности к развалу столицы и структуры военных сил врагов, тем самым более последовательно выполнили свою миссию по пресечению и сдерживанию возможности войны".

Ранее сообщалось, что Северная Корея выпустила в понедельник несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря.

По данным Минобороны Японии, первый пуск был осуществлен в 07:46 (01:46 по Москве), за ним примерно через 40 минут последовал второй, а затем третий.

Запуск произошел в день прибытия в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава госдепа прибыл в Южную Корею для участия в саммите, на который приглашены высшие правительственные чиновники примерно из 30 стран.

Также запуск состоялся через несколько дней после того, как Сеул и Вашингтон завершили ежегодные учения Freedom Shield.