В ВС США заявили, что решения о полном выводе войск из Нигера и Чада пока нет

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Окончательного решения о том, что контингенты США должны будут в полном составе покинуть Нигер и Чад, еще не принято, стороны продолжают диалог на эту тему, заявил в интервью агентству Associated Press зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди.

"Переговоры все еще продолжаются. Я не думаю, что уже есть финальное решение в отношении дислокации войск США здесь", - сказал он.

В середине марта власти Нигера заявили, что соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве "было навязано" Вашингтоном, и объявили его недействительным. Кроме того, отметил Грейди, за последние дни правительство соседнего Чада также поставило под сомнение двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое определяло условия нахождения американских военных на территории Чада. Адмирал уточнил, что чадские власти попросили контингент США покинуть страну, и теперь Пентагон, Африканское командование ВС США и Госдеп работают с правительством Чада, чтобы американцы остались.

Он добавил, что тем не менее, если Нигер и Чад решат, что войска США более не могут дислоцироваться на их территории, американское командование будет искать альтернативы с целью продолжать контртеррористические операции в регионе Сахель.

В среду в Госдепе сообщили, что официальные лица США и Нигера встретятся в четверг, чтобы начать обсуждение условий вывода американских военных из африканской страны. До этого о переговорах об уходе американцев с территории Нигера писала газета The Hill со ссылкой на представителя Госдепа.

В данный момент на территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Декларированная цель военного присутствия - помощь в борьбе против экстремистов.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.