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Власти Нигера ждут от США планов вывода американского контингента

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД Нигера Мохамед Тумба заявил, что США скоро передадут нигерским властям планы вывода американского контингента из страны, сообщают западные СМИ. Он сказал об этом после встречи с с послом США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон.

Как сообщили в МВД Нигера, посол заявила министру, что Вашингтон принял к сведению решение новых властей прекратить действие военного соглашения с США, и добавила, что вскоре из США поступят предложения о том, как будет проходить вывод американских военнослужащих.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. В данный момент на территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Они, в частности, контролируют базу беспилотников в центре страны. Декларированная цель такого военного присутствия - помощь в борьбе против экстремистов.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию. Также Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили в конце января о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС): ЭКОВАС вводило санкции против Мали и Нигера за военные перевороты, в свою очередь в трех странах эти меры называли незаконными.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Базума. Новым лидером был объявлен генерал Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года. Западные страны и многие страны африканского региона раскритиковали переворот. Власти Мали и Буркина-Фасо путчистов поддержали.

МВД США Мохамед Тумба ЭКОВАС Нигер Кэтлин Фитцгиббон
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