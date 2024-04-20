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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

США и Нигер разработают план вывода американских войск из страны

США и Нигер разработают план вывода американских войск из страны
Фото: Jacob Silberberg/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - США и Нигер приступят к разработке плана вывода американских военных из африканской страны, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на госдепартамент.

"Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн и первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл договорились, что обе страны начнут планировать вывод американских войск", - говорится в сообщении.

Данных о сроках вывода американских военных из Нигера пока нет. В ближайшие дни, как ожидается, начнутся переговоры между США и Нигером о дальнейших шагах в этом направлении.

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Американские официальные лица сообщили AP, что США предприняли попытку согласовать обновлённый вариант военного соглашения с Нигером, который позволил бы американским военным там остаться, однако эти усилия провалились.

Кроме того, власти Нигера выступили против "присутствия каких-либо иностранных сил, включая США, в стране", и приняли решение прекратить партнерство с Вашингтоном в области безопасности.

При этом источники отметили, что Нигер и США продолжат сотрудничество в областях, представляющих общий интерес.

В конце марта глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что США скоро передадут нигерским властям планы вывода американского контингента.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. В данный момент на территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Они, в частности, контролируют базу беспилотников в центре страны. Декларированная цель такого военного присутствия - помощь в борьбе против экстремистов.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.

Мали, Нигер и Буркина-Фасо в конце января объявили о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС): ЭКОВАС вводило санкции против Мали и Нигера за военные перевороты, в свою очередь в трех странах эти меры называли незаконными.

США Франция Нигер ЭКОВАС
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