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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

США и нигерские военные начали переговоры о выводе американских войск

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - США и власти Нигера приступили к переговорам о выводе американских военнослужащих с территории этой африканской страны, сообщает в понедельник The Hill со ссылкой на представителя госдепа.

"Этому предшествовали встреча в пятницу первого замгоссекретаря США Курта Кэмпбелла и премьер-министр Нигера Али Ламина Зейна: они обязались начать в понедельник переговоры в Ниамее с целью начать планировать упорядоченный и ответственный вывод войск США из Нигера", - заявил источник издания.

The Hill отмечает, что перспектива вывода войск США из Нигера является серьезным препятствием для реализации Вашингтоном политики в регионе Сахель. При этом американцы шесть лет назад потратили $110 млн на открытие базы на севере Нигера, используемой для запуска разведывательных беспилотников.

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В субботу агентство Associated Press (AP) сообщало, что США и Нигер приступят к разработке плана вывода американских военных из африканской страны. AP отмечало, что данных о сроках вывода американских военных из Нигера пока нет. Источники агентства отмечали, что США планируют отправить делегацию в Нигер для координации процесса вывода американских войск.

Американские официальные лица сообщили AP, что США предприняли попытку согласовать обновлённый вариант военного соглашения с Нигером, который позволил бы американским военным там остаться, однако эти усилия провалились.

Отмечается, что власти Нигера выступили против "присутствия каких-либо иностранных сил, включая США, в стране", и приняли решение прекратить партнерство с Вашингтоном в области безопасности.

При этом источники отметили, что Нигер и США продолжат сотрудничество в областях, представляющих общий интерес.

В конце марта глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что США скоро передадут нигерским властям планы вывода американского контингента. В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным.

В данный момент на территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Декларированная цель такого военного присутствия - помощь в борьбе против экстремистов.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.

Мали, Нигер и Буркина-Фасо в конце января также объявили о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС): ЭКОВАС вводило санкции против Мали и Нигера за военные перевороты, в свою очередь в трех странах эти меры называли незаконными.

США Нигер
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