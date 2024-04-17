Китайский корабль для отправки экипажа на орбитальную станцию доставлен на космодром

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу-18", который доставит на национальную орбитальную станцию "Тяньгун" трех тайконавтов, установлен на стартовом столе космодрома Цзюцюань, сообщает Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"17 апреля 2024 года по Пекинскому времени пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" были доставлены на стартовый стол", - говорится в сообщении CMSA.

По данным управления, все наземное оборудование, а также компоненты ракеты и корабля находятся в хорошем состоянии. Специалисты в плановом порядке проведут различные предстартовые проверки и завершат подготовку к пуску.

Состав экипажа, который отправится на станцию, в сообщении не раскрывается.

В марте управление сообщило, что запуск корабля "Шэньчжоу-18" запланирован на конец апреля.

Действующий экипаж станции - Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь, которые прибыли на "Тяньгун" в октябре прошлого года на корабле "Шэньчжоу-17", после ротации покинут орбитальную лабораторию и вернутся на Землю.

Миссия "Шэньчжоу-18" станет седьмой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года.