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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Блинкен призвал Китай использовать свое влияние на КНДР и Иран

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров в КНР призвал китайскую сторону использовать свой авторитет в отношениях с КНДР и Ираном, чтобы повлиять на геополитические решения Пхеньяна и Тегерана.

"Мы также обсудили несколько региональных и глобальных кризисов, где Китай может сыграть конструктивную роль. Я призвал Китай использовать свое влияние, чтобы отговорить Иран и его сообщников от расширения конфликта на Ближнем Востоке", - сказал Блинкен в пятницу на пресс-конференции в Пекине по итогам встреч с высокопоставленными лицами КНР.

"Также я попросил оказать давление на Пхеньян, чтобы он прекратил свое опасное поведение и вступил в диалог", - добавил Блинкен.

КНР США Энтони Блинкен Иран КНДР
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