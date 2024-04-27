Американский беспилотник стоимостью $30 млн сбит у побережья Йемена

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper разбился недалеко от побережья Йемена в пятницу, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американского военного чиновника.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что беспилотник был сбит их силами противовоздушной обороны.

CBS отмечает, что это третий с ноября прошлого года MQ-9 Reaper, потерянный американцами вблизи Йемена. По данным Исследовательской службы Конгресса, стоимость каждого беспилотника этого типа составляет примерно $30 млн.

Полеты беспилотных летательных аппаратов у берегов Йемена и над ними "являются частью усилий американских военных по защите коммерческих и военных судов от продолжающихся нападений хуситов", говорится в сообщении телеканала.

С начала войны в секторе Газа хуситы атаковали или угрожали более чем 100 торговым или военным судам в Красном море или Аденском заливе, утверждает CBS.

После нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС на Израиль йеменские мятежники-хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.