Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Американский беспилотник стоимостью $30 млн сбит у побережья Йемена

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper разбился недалеко от побережья Йемена в пятницу, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американского военного чиновника.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что беспилотник был сбит их силами противовоздушной обороны.

CBS отмечает, что это третий с ноября прошлого года MQ-9 Reaper, потерянный американцами вблизи Йемена. По данным Исследовательской службы Конгресса, стоимость каждого беспилотника этого типа составляет примерно $30 млн.

Полеты беспилотных летательных аппаратов у берегов Йемена и над ними "являются частью усилий американских военных по защите коммерческих и военных судов от продолжающихся нападений хуситов", говорится в сообщении телеканала.

С начала войны в секторе Газа хуситы атаковали или угрожали более чем 100 торговым или военным судам в Красном море или Аденском заливе, утверждает CBS.

После нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС на Израиль йеменские мятежники-хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

ВВС США Йемен США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 27 апреля

Военная операция на Украине

Испания поставит Украине ракеты для ЗРК Patriot

Испания поставит Украине ракеты для ЗРК Patriot

Военные присоединились к перекрывшим трассу в Армении протестующим

Военные присоединились к перекрывшим трассу в Армении протестующим

Карл III на следующей неделе возобновит участие в общественных мероприятиях

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Российского посла в Лондоне Келина вызвали в Форин-офис

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

Американский регулятор расследует декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });