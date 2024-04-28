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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Байден обсудил с Нетаньяху Газу и иранскую угрозу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля.

"Президент подтвердил твердую приверженность безопасности Израиля после успешной защиты Израиля от проведенной Ираном беспрецедентной атаки при помощи ракет и БПЛА в начале этого месяца", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте Белого дома.

Байден и Нетаньяху также обсудили ведущиеся переговоры Израиля с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

"Президент сослался на совместное заявление с 17 другими мировыми лидерами, в котором он потребовал, чтобы ХАМАС незамедлительно освободил заложников, чтобы обеспечить прекращение огня и оказание помощи населению Газы", - отмечается в сообщении Белого дома.

Кроме того, лидеры США и Израиля поговорили об увеличении объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, и готовящейся Израилем операции в Рафахе на юге анклава.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Джо Байден Израиль ХАМАС
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