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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Пять беспилотников сбили США над Красным морем в воскресенье

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTOM) сообщило, что пять беспилотников были сбиты в воскресенье над Красным морем американскими военными.

"Между 1:48 и 2:27 ночи (по времени Саны, совпадает с по Москве) 28 апреля Центральное командование ВС сбило пять беспилотных летательных аппаратов над Красным морем", - говорится в сообщении CENTCOM.

В нем отмечается, что беспилотники "представляют непосредственную угрозу для судов США, коалиции и торгового флота в регионе".

"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод", - заявило командование.

В сообщении не говорится, кому принадлежали сбитые беспилотники.

Вместе с тем, после нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС на Израиль йеменские мятежники-хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда с помощью ракет и беспилотников в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

США Йемен ХАМАС Красное море Саудовская Аравия
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