ЕС пытается разъяснить Грузии негативные последствия законопроекта об иноагентах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Представители ЕС разъясняют грузинским партнерам последствия для их европейской перспективы в случае принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы работаем с партнерами на местах, с правительством, с депутатами. Мы объясняем им очень ясно, что не так с этим законом, какие будут негативные последствия для НПО, СМИ, гражданского общества. И мы им рассказываем о последствиях для цели вступить в Европейский союз, которую Грузия поставила перед собой", - сказал он в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Стано отвечал на вопрос о реакции ЕС на обсуждение в парламентском комитете в Тбилиси во втором чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

"Этот закон не соответствует европейским ценностям. Он не отвечает ожиданиям Европейского союза. Когда этот закон будет принят, он может даже помешать сближению Грузии с Европейским союзом", - объяснил представитель Борреля.

В Грузии рассмотрение во втором чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламентском комитете по юридическим вопросам проходит в понедельник на фоне выдворения из зала заседания оппозиционных депутатов.

Накануне оппозиция провела в центре Тбилиси многотысячную акцию протеста против принятия закона об иноагентах.