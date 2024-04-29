Акция оппозиции у здания парламента Грузии завершилась

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акция сторонников оппозиции в Тбилиси у здания парламента завершилась без силовых действий полиции, за исключением инцидента, когда несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей пытались прорвать полицейский кордон.

Как заявил в эфире телекомпании "Имеди" лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, в целом акция оппозиции проходила мирно, однако организаторы предприняли провокацию.

"Была откровенная провокация, когда лидеры оппозиции выступили на митинге с призывом пройти через кордон полиции на сцену, смонтированную для митинга сторонников власти", - сказал Мдинарадзе.

Он прокомментировал и утверждения организаторов акции, что в ней в воскресенье участвовали 160 тысяч человек.

"Если в акции оппозиции участвовали 160 тысяч человек, то в нашей акции, которая состоится сегодня вечером гарантировано будут участвовать - более миллиона человек", - сказал Мдинарадзе.