В Тбилиси на митинге задержан экс-госминистр Грузии по евроатлантической интеграции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Тбилиси на акции протеста перед зданием парламента Грузии полицией задержан бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили.

Как сообщили журналистам в МВД Грузии, принимавший участие в акции Петриашвили задержан в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции.

Петриашвили занимал пост госминистра с октября 2012 года по ноябрь 2014 года.

В эти минуты перед зданием парламента Грузии продолжается организованная оппозицией и неправительственными организациями, получающими гранты из-за рубежа, акция против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

На акции, как сообщает корреспондент "Интерфакса", на данный момент осталось несколько сот человек.

Возле здания парламента на проспекте Руставели - полиция, спецназ МВД и водометы.

В ходе акции произошло несколько инцидентов, но на данном этапе ситуация спокойная.