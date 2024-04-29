В Тбилиси на митинге задержан экс-госминистр Грузии по евроатлантической интеграции
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Тбилиси на акции протеста перед зданием парламента Грузии полицией задержан бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили.
Как сообщили журналистам в МВД Грузии, принимавший участие в акции Петриашвили задержан в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции.
Петриашвили занимал пост госминистра с октября 2012 года по ноябрь 2014 года.
В эти минуты перед зданием парламента Грузии продолжается организованная оппозицией и неправительственными организациями, получающими гранты из-за рубежа, акция против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
На акции, как сообщает корреспондент "Интерфакса", на данный момент осталось несколько сот человек.
Возле здания парламента на проспекте Руставели - полиция, спецназ МВД и водометы.
В ходе акции произошло несколько инцидентов, но на данном этапе ситуация спокойная.