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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

В Тбилиси на акцию вышли сторонники властей в поддержку законопроекта об иноагентах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Тбилиси на проспекте Руставели собрался митинг сторонников властей в поддержку закона об иноагентах.

Его участники расположились почти по всему проспекту. Местные СМИ сообщают, что на акцию только из одного региона Имерети на автотранспорте в Тбилиси прибыли 23 тыс. человек.

Ранее представители властей заявляли, что митинг должен продемонстрировать, что грузинская оппозиция составляет меньшинство и "не имеет права говорить от имени народа".

Накануне перед парламентом состоялась многотысячная акция протеста оппозиции против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Выступающие заявляли о поддержке европейского пути развития Грузии и обвиняли действующие власти в попытке возвращения страны в орбиту России.

Неправительственные организации и оппозиционные партии Грузии в апреле начали акции протеста против законопроекта об иноагентах.

В миреВ парламенте Грузии продолжилось обсуждение законопроекта об иноагентахЧитать подробнее

В Евросоюзе негативно оценивают этот законопроект, так как он, по мнению представителей ЕС, ущемляет свободу слова в Грузии. "Этот закон не соответствует европейским ценностям. Он не отвечает ожиданиям Европейского союза. Когда этот закон будет принят, он может даже помешать сближению Грузии с Европейским союзом", - заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В свою очередь американские конгрессмены обратились к грузинскому правительству с требованием отозвать из парламента законопроект, в противном случае США пересмотрят межгосударственные отношения с Грузией.

Парламент Грузии уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В понедельник юридический комитет парламента продолжил рассмотрение законопроекта о прозрачности во втором чтении.

Грузия Тбилиси
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