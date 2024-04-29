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В парламенте Грузии продолжилось обсуждение законопроекта об иноагентах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Грузии рассмотрение во втором чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламентском комитете по юридическим вопросам проходит в понедельник на фоне выдворения из зала заседания оппозиционных депутатов.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили на заседании обвинил оппонентов в желании из страха потерять власть "объявить неподконтрольные неправительственные организации и СМИ врагами народа и государства, иностранными агентами, стигматизировать их".

По его словам, закон о прозрачности для Грузии не нужен, так как все финансовые транзакции из-за рубежа полностью прозрачны для Минфина.

При постатейном рассмотрении законопроекта депутаты от оппозиции заявляли, что он фактически объявляет врагами Грузии Европу и США, а не РФ, так как прямые финансовые перечисления из этой страны в Грузию сейчас невозможны.

Докладчик по законопроекту, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, отверг обвинения оппозиции, заявив, что законопроект предполагает лишь регистрацию и финансовую отчетность организаций, получающих свыше 20% средств из-за рубежа. "Никаких санкций против этих организаций законопроектом не предусмотрено", - сказал Мдинарадзе.

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Он напомнил, что аналогичный закон действует в США, благодаря которому стало известно о перечислении матерью экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в прошлом году американской лоббистской компании $1 млн на пиар о плохом состоянии здоровья своего сына.

Заседание законопроекта о прозрачности в эти часы продолжается в юридическом комитете на фоне малочисленной акции сторонников оппозиции у здания парламента.

Накануне оппозиционеры провели в центре Тбилиси масштабную акцию протеста против принятия закона об иноагентах.

Грузия
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