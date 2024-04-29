Хуситы атаковали ракетами контейнеровоз в Красном море

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Торговое судно получило повреждения в Красном море из-за атаки, предположительно, проведенной йеменскими мятежниками-хуситами, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что судно получило повреждения, но оно, а также экипаж в безопасности.

Инцидент произошел в 54 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Моха. Ранее сообщалось о взрыве рядом с судном.

В свою очередь, в частной охранной фирме Ambrey заявили, что три ракеты были запущены по контейнеровозу под флагом Мальты, который шел из Джибути в Саудовскую Аравию.