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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Хуситы атаковали ракетами контейнеровоз в Красном море

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Торговое судно получило повреждения в Красном море из-за атаки, предположительно, проведенной йеменскими мятежниками-хуситами, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что судно получило повреждения, но оно, а также экипаж в безопасности.

Инцидент произошел в 54 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Моха. Ранее сообщалось о взрыве рядом с судном.

В свою очередь, в частной охранной фирме Ambrey заявили, что три ракеты были запущены по контейнеровозу под флагом Мальты, который шел из Джибути в Саудовскую Аравию.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 29 апреля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Великобритания Йемен Красное море
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