Хуситы атаковали ракетами контейнеровоз в Красном море
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Торговое судно получило повреждения в Красном море из-за атаки, предположительно, проведенной йеменскими мятежниками-хуситами, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Отмечается, что судно получило повреждения, но оно, а также экипаж в безопасности.
Инцидент произошел в 54 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Моха. Ранее сообщалось о взрыве рядом с судном.
В свою очередь, в частной охранной фирме Ambrey заявили, что три ракеты были запущены по контейнеровозу под флагом Мальты, который шел из Джибути в Саудовскую Аравию.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.