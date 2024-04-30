Группа юристов подготовила послание генпрокурору США с требованием прекратить помощь Израилю

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Группа американских и иностранных юристов подготовила письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду с требованием прекратить поставки оружия Израилю, сообщила газета Politico.

В письме, с которым ознакомилось издание, утверждается, что Израиль, вероятно, нарушил законы США, включая закон о контроле за экспортом оружия.

"Закон ясен и согласуется с мнением большинства американцев, которые считают, что США должны прекратить поставки оружия Израилю до тех пор, пока он не прекратит свою военную операцию в Газе", - говорится в послании.

Авторы используют среди прочего результаты опроса, показавшего, что большинство сторонников президента США Джо Байдена хотят введения эмбарго на поставки вооружения Израилю.

В письме также содержится призыв к министерству юстиции расследовать, не совершал ли кто-либо из американцев, проходящих службу в израильской армии, военные преступления, которые могут преследоваться по закону США.

В группу, подготовившую письмо, входят действующие юристы министерства внутренней безопасности госдепартамента США, министерств юстиции, труда и энергетики, а также юристы Европейской комиссии и частного сектора.

На данный момент письмо подписали более 90 юристов, сбор подписей продолжается, пишет газета.

Как сообщают СМИ, в настоящее время в американских университетах проходят демонстрации против политики Белого дома в отношении Израиля. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

Так, полиция применила перцовый газ против студентов в университете города Остин штата Техас, которые выступали в поддержку Палестины.

Руководство Колумбийского университета начало временно отстранять от занятий студентов, отказавшихся прекратить пропалестинские протесты в кампусе.

Протесты мешают занятиям и подготовке к экзаменам, а также создают "неблагоприятную среду для многих студентов-евреев", пояснили в руководстве университета.

Ранее агентство Associated Press писало, что в ряде университетов "некоторые еврейские студенты говорят, что протесты переросли в антисемитизм, из-за этого они боятся появляться на территории кампуса".