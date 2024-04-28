США планируют запустить в работу плавучий пирс в Газе через две-три недели

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Возводимый США у берегов сектора Газа плавучий пирс, предназначенный для приема гуманитарной помощи, должен начать функционировать через две-три недели, заявил в интервью телеканалу ABC советник Белого дома Джон Кирби.

"Пирс сейчас строят. Вероятно, две-три недели спустя мы увидим его в действии", - сказал он.

В то же время Кирби уточнил, что этот объект не является альтернативой доставке грузов сухопутным путем. По его словам, несмотря на сохраняющиеся трудности в перевозке помощи на север Газы, Израиль начал выполнять свои обязательства в содействии поставкам гуманитарной помощи, а количество грузовиков с помощью, въезжающих в анклав, возросло.

Он также упомянул о договоренностях США с Израилем, что Армия обороны Израиля не начнет операцию в Рафахе, пока Вашингтон не изложит израильской стороне всю свою позицию в отношении ситуации с Рафахом.

По его словам, группировка ХАМАС не полностью отвергла нынешний вариант возможного соглашения по заложникам и еще изучает его. Кирби уточнил, что в случае реализации сделки в секторе Газа установят шесть недель прекращения огня, после которых, вероятно, можно будет рассчитывать на более прочные договоренности.