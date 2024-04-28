США планируют запустить в работу плавучий пирс в Газе через две-три недели
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Возводимый США у берегов сектора Газа плавучий пирс, предназначенный для приема гуманитарной помощи, должен начать функционировать через две-три недели, заявил в интервью телеканалу ABC советник Белого дома Джон Кирби.
"Пирс сейчас строят. Вероятно, две-три недели спустя мы увидим его в действии", - сказал он.
В то же время Кирби уточнил, что этот объект не является альтернативой доставке грузов сухопутным путем. По его словам, несмотря на сохраняющиеся трудности в перевозке помощи на север Газы, Израиль начал выполнять свои обязательства в содействии поставкам гуманитарной помощи, а количество грузовиков с помощью, въезжающих в анклав, возросло.
Он также упомянул о договоренностях США с Израилем, что Армия обороны Израиля не начнет операцию в Рафахе, пока Вашингтон не изложит израильской стороне всю свою позицию в отношении ситуации с Рафахом.
По его словам, группировка ХАМАС не полностью отвергла нынешний вариант возможного соглашения по заложникам и еще изучает его. Кирби уточнил, что в случае реализации сделки в секторе Газа установят шесть недель прекращения огня, после которых, вероятно, можно будет рассчитывать на более прочные договоренности.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в Газе. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 34 454. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.