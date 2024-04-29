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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Израильская авиация осуществила налеты на города Газа и Рафах

Имеются многочисленные жертвы среди населения

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Израиль в ночь на понедельник осуществил серию авианалетов на сектор Газа, ударам подверглись города Газа и Рафах, сообщают арабские СМИ.

Палестинское агентство WAFA со ссылкой на данные медиков информировало, что пять человек, включая детей и женщин, погибли и еще десятки получили ранения в результате израильской бомбардировки жилого дома на западе города Газа.

В Рафахе, по данным различных СМИ, жертвами авиаударов стали от 13 до 15 человек - жители трех рухнувших после ударов жилых домов.

Израиль сектор Газа
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